Les Alpilles sous la neige

Appareil Panasonic

DMC-FZ38

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.8 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Ambiance très inhabituelle voire irréelle dans les Alpilles aujourd'hui, avec 5 à 10 cm de neige fraîche dès les premières hauteurs.



On a du mal à imaginer ces mêmes paysages de garrigue et de pinèdes provençales brûlés par la canicule il y a encore quelques mois !



À noter une apparition assez brutale de la couche neigeuse côté sud du massif avec une bonne couche dès 170 m aux Baux-de-Provence et rien en-dessous, tandis que côté nord la couche tient bien jusqu'en plaine et Saint-Rémy-de-Provence à 60 m d'altitude.



Températures de l'ordre de -1°C à -2°C sur les hauteurs.