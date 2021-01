Neige en Vaucluse

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Couvert, quasiment pas de vent.

Environ 0°C au moment et au lieu de la photo et 1003 hPa au baromètre de mon GPS.



3° jour de neige, cette fois plus significative. 3 à 5cm environ au village et ses alentours, localement plus sur les hauteurs, notamment sur les crêtes du Luberon. Encore plus sur le Ventoux et le plateau d'Albion.



Petite accalmie après des chutes de neige entre 10h et 14h, quelques centimètres supplémentaires attendus cette nuit.



Quelques flocons observés ce matin jusqu'en plaine (Avignon, Orange, Carpentras, Apt et Pertuis). Tenue au sol dès 300-400m, routes enneigés dès 450m.



Attention sur les routes, notamment demain matin avec un risque de regel (après le léger redoux de cet après-midi) en plus de la nouvelle couche de neige.

Pour l'heure la situation est délicate sur les hauteurs d'Apt (Luberon : Sivergues et communes alentours) et difficile sur le plateau d'Albion (Sault). C'est donc compliqué, mais cela passe.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ -3°C/0°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune Neige-Verglas