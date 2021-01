Du contraste *

Illustration parfaite des contrastes qui peuvent régner durant l'hiver sur le département. À l'endroit de la photo, l'altitude est de 285 m (versant exposé ENE) et la neige de jeudi dernier est toujours présente. Dans le même temps, le fond de la vallée est revenu au vert depuis hier.



Au loin (sur la gauche), on distingue Charleville-Mézières qui n'est pourtant que 150 m plus bas.