Le froid s'installe

Appareil Apple

iPhone 12 Pro Max

Exposition 1/2 sec

Ouverture f/1.6

Focale 5.1 mm

ISO 5000

Objectif iPhone 12 Pro Max back triple camera 5.1mm f/1.6

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 14.2.1

GPS 44.06°N, 6.13°E

Altitude GPS 771m

Environ 5 cm de neige poudreuse tombée hier après-midi et en début de soirée. -6°C ce matin et le retour d'un temps plus sec.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)