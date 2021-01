La neige commence à fondre

Appareil Panasonic

Belles éclaircies, quasiment pas de vent. Environ 0,5°C.

Nous avons eut du brouillard ce matin, il s'est dissipé, mais reste présent dans les vallées.



Les 5cm de neige tombés (+ sur les hauteurs) hier ont eut du mal a fondre avec des températures très froides ce matin, mais depuis environ 11h, cela commence a fondre au village, un peu moins sur les hauteurs…



Ce matin les températures ont par endroit été extrêmement froides avec quasiment -10°C au Ventoux (1912m), et -15,3°C à Saint-Christol sur le plateau d'Albion (836m) ! Il s'agit même de la 2° température minimale (relevée par une station) la plus froide du jour en France (après la Meije dans les Hautes-Alpes à 3100m avec -17,2°C). Il a donc fait plus froid sur le plateau d'Albion que sur certaines stations des Alpes.

Pour Sivergues environ -6°C en minimale.



Attention sur les routes, notamment sur le plateau d'Albion où il a plus neigé qu'ici.

Pour Sivergues, la route est salée et déneigée.

Mais avec la fonte de la neige attention au regel durant la nuit pour les prochains jours.



Certes il n'a pas extrêmement neigé, mais cela fait de beaux paysages.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune Neige-Verglas jusqu'à 10h