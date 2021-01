Bella la Lapone

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D7200

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/4.5

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif TAMRON 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD B028N

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Lamande Mike

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.14 (Windows)

Bonsoir,



Les conditions polaires se poursuivent sur les hauts plateaux du Sancy. 60 à 70cm de neige recouvert de 15cm de givre. L'ambiance jour blanc présent depuis dès jours ne permets pas de rechercher une profondeur photo pour magnifier le paysage...

Je suis ici sur le lac de Servières, de nombreux arbres sont cassés, découpés, pliés par la neige et le givre : on en peut plus en faire le tour par le chemin, en premier plan le carnage est visible.



Prenez soin de vous.