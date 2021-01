La neige résiste sur les hauteurs

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.1 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Belles éclaircies, quasiment pas de vent. Environ -1°C sur place à l'heure de la photo. Environ 1°C au village.



La neige (les 5cm de lundi) a bien fondue au village même si il en reste encore un peu. Sur les hauteurs (650-700m), les combes, et les endroits les moins exposés au soleil (les faces Nord) elle a du mal a fondre comme en témoigne la photo.

Ont dirait même qu'à partir d'environ 800m, cette neige reste sur les arbres avec en plus du givre (fond de la photo), car en effet nous avons eut du brouillard givrant ces dernières nuits.



En effet les matinées sont froides, et l'après-midi la température ne monte pas très haut, comme en témoigne les min/max du jour, qui sont quasiment toujours les mêmes en ce moment :

Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ -5°C/2,5°C



Attention sur les routes, avec la fonte de la neige et le regel la nuit, elles sont souvent verglacées le matin, néanmoins les routes sont salées.



En tous cas même si il y en a pas beaucoup, la neige fait de beaux paysages.

Et même si il n'y a rien d'exceptionnel pour la saison, pour une fois nous avons pour le moment un ''vrai'' hiver, contrairement aux précédents (notamment 2019-2020).



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert