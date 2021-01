Iraty, hiver durable, 45cm (1/2)

Dim. originale 5312*2988px

Ici, vers 1100m, dans la descente entre le Col de Burdincurutcheta et le secteur du Chalet Pedro (avant de bifurquer en bas à gauche pour la dernière montée vers les Chalets d'Iraty). Paysages magnifiques!

Le froid règne depuis plusieurs jours, pas mal pour ici au pays des redoux express...

Entre 40 et 50 cms de neige selon les endroits.

Chaines obligatoires dès 900m, mais ça fait plaisir d'avoir des routes scandinaves.



-4° vers 1300m dans l'après-midi (-7° ce matin) et le froid va se durcir encore les prochains jours. Génial!