La nuit a été glaciale (-17°C sur le plateau d'Albion)

Elles nous avaient manqué l'hiver dernier, les voilà de retour : les stalactites !

Photo prise sur la route pour aller à Apt, au lieu dit les Près Blancs à la limite communale entre Sivergues – Auribeau et Saignon. C'est en endroit encaissé, où il n'y a quasiment jamais le soleil en hiver.

Encore -4°C sur place au moment de la photo… Environ -8°C/-10°C ce matin à cet endroit.



La nuit a donc été glaciale, sur les reliefs, comme en plaine. On relève par exemple :

-17°C à Saint-Christol d'Albion (836m)

-10,2°C au Mont Ventoux (1912m)

-7,5°C à Apt (220m)

-6,5°C à Avignon (37m)



Min du jour pour Sivergues (565m) : Environ -8°C loc. -9°C



Environ -2°C au village à 11h. La température a du mal a monter, il ne devrait pas faire plus de 2°C ou 3°C cet après-midi.



Sinon belles éclaircies, quasiment pas vent.



La neige continue de fondre petit à petit, même si elle est toujours là.



Attention sur les routes, avec la fonte de la neige et le regel la nuit, elles sont souvent verglacées le matin, néanmoins les routes sont salées.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert