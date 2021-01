Froid mais lumineux sur l'ouest de la Provence

Dim. originale 2048*1536px

Appareil SAMSUNG

GT-S5610

Exposition 1/1166 sec

Ouverture f/2.7

Focale 3.43 mm

ISO 50

Programme Priorité ouverture

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Logiciel S5610XXME1

Persistance d'un temps particulièrement froid sur la Provence malgré le ciel bleu, avec du gel marqué en fin de nuit et pas plus de quelques degrés en journée.



Les températures sont descendues jusqu'à -4°C sur Arles jeudi matin et sans doute quelques degrés de moins en Camargue, des niveaux de températures minimales rarement atteints dans la région.



Le mistral qui s'est levé pour plusieurs jours promet la persistance de cette ambiance hivernale particulièrement fraîche jusqu'au milieu de semaine prochaine, notamment dimanche qui devrait être une des journées les plus froides depuis plusieurs années.