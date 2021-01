Appareil Panasonic

Vue sur le Ventoux bien enneigé (environ 25cm d'après la station du Mont Serein, peut-être même plus d'après d'autres) depuis Sivergues, environ 40km à vol d'oiseau.



Belles éclaircies, quasiment pas vent.



Min/Max du jour pour Sivergues (565m) : Environ -2,5°C/5,5°C



Les températures remontent légèrement par apport aux derniers jours (entre -6°C et -8°C au village hier et avant hier et -10°C à -17°C sur le Ventoux et le plateau d'Albion, sans passé au dessus de 3°C pour Sivergues).



Au village la neige continue de fondre petit à petit, même si elle est toujours là par endroit (à l'ombre). Elle a également commencé à fondre sur les crêtes, car depuis le village nous ne voyons plus de neige sur les arbres contrairement à mercredi. Cela tient tout de même bien depuis lundi.





Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert