Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Dans un contexte assez humide une dorsale tente de s'étendre depuis l'Atlantique vers l'Allemagne ce week-end alors que la dépression Filomena envoie ses remontées neigeuses jusque sur le piémont pyrénéen.

Dans le NPDC la journée est marquée par le brouillard qui s'est maintenu la journée à Lesquin. Nous avons eu un peu plus de chance dans l'est lillois avec des éclaircies plus belles cet après midi, mais cela tenait à peu de chose. D'ailleurs le brouillard est très vite revenu en fin d'après midi.