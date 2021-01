Figé par l'hiver

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/4.0

Focale 120.47 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Paysage devenu rare sur les terres béarnaises. L'hiver a figé ces coteaux méridionaux sous la neige et la froidure d'une dépression ibérique. Les Pyrénées ont disparu. Sans doute ont-elles fui plus au sud, vers des cieux plus cléments.