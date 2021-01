Le Sancy sous le soleil

Dim. originale 4608*3456px

Appareil Blackview

BV6800Pro

Exposition 37/125000 sec

Ouverture f/2.0

Focale 3.5 mm

ISO 69

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel MediaTek Camera Application

Temps magnifique sur les crêtes du Sancy aujourd'hui ! Du soleil, une neige parfaite, du givre, et pas trop de vent sous les sommets (par contre, en haut vent tempétueux et glacial!)

Vue en ouest sur le roc de cuzeau (1737m, a droite), les Puys de crevasse et cacadogne. -11°a 8h30 en partant de Moneaux.