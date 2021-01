Quelques flocons

Appareil Panasonic

Chutes de neiges très faibles à l'arrière de la perturbation touchant principalement les Bouches-du-Rhône mais aussi les départements voisins (04 et 83 entre autres). Dans une moindre mesure par apport à l'Espagne.



La limite pluie-neige varie, mais elle descend par moment jusqu'à la plaine.

Pour Sivergues, cette neige à vraiment du mal à tenir du fait quelle soit très faible, et parfois du fait de la température très légèrement positive. Elle tient tout de même par endroit, notamment sur les toits et les murs avec un léger saupoudrage, mais elle a du mal a tenir sur l'herbe…



La neige au sol sur la photo est celle de lundi dernier (5cm) qui résiste dans les endroits les moins exposés au soleil.



Sinon environ 0°C, quasiment pas de vent.



Min/Max du jour pour Sivergues (565m) : Environ -2°C/0,5°C



Pour ce soir les prévisions ne sont pas très cohérentes de la part de Météo-France qui nous prévois de faibles précipitations sous forme de neige à 1°C en plaine et de pluie à 0°C pour Sivergues (il y a déjà eut ce problème dans les prévisions la semaine dernière, au final il a plus neigé sur les reliefs).



Coté température fortes gelées prévues demain et mardi (-5°C/-7°C), avant une remontée des températures maximale (7°C/10°C) à partir de mardi et minimales à partir mercredi (pas de gelée)



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune neige-verglas jusqu'à 18h.