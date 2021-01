L'hiver fait son oeuvre!

Dim. originale 3264*2448px

Plus de 2 ans que nous n'avions pas vu les étangs geler, sur toute la surface qui plus est.

Preuve que depuis plus de 2 ans il fait anormalement doux.

Températures de saison ce dimanche : -4.1°/+2.9° grâce au soleil présent dès le lever du jour dans un ciel 100% azur, plus contesté par des nuages depuis le milieu de journée amis qui a réussi de belles percées cet AM et même à son coucher!