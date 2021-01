Embrasement !

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/6.3

Focale 11 mm

ISO 100

Objectif 11mm

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe KEVIN LECLERCQ

Flash No Flash

Logiciel PhotoScape

Vous prendrez bien un peu de poudre rose ? 😃 Parti a 6h de chez moi pour faire le levé du soleil, c'est finalement devant un ciel completement bâché devant laquel je me retrouverais.

Après une journée a se promener sur le secteur du Hohneck le brouillard est devenu plus fin, laissant entrevoir la possibilité d'un couché de soleil haut en couleur si tout se mettais bien comme il le faut.

Et bien ça aura été chose faite ! et de quelle manière *-* !