Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Quelle belle ambiance ce soir ! En descendant sur Lumbre dans la vallée de l'Aa, je découvre un mer de nuages alors que le soleil décline sous ces stratocumulus venus de la mer du Nord.

Je tente de remonter pour trouver un point de vue et parvient finalement de justesse à sortir du brouillard. La lumière chaude se diffuse dans les gouttelettes en suspension pour créer un coucher de soleil bien coloré.



Le brouillard me suivra, plus ou moins épais, jusqu'à mon retour à Lille.