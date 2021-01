L'hiver sur les collines basques

Dim. originale 5312*2988px

Me voici à présent au sommet de la colline (ou petite montagne...) à 540m.

Le soleil brille de mille-feux sur la neige et le givre peu après midi.

Les jours derniers ont été froid, l'isotherme 0° très très bas, et les nuages accrochaient les sommets, une belle couche de givre s'était formée ici.

C'est l'hiver et c'est beau!