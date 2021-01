Lent travail du froid

Appareil NIKON CORPORATION

Voici probablement un bon mois que le dégel n'a pas vraiment touché ces lieux, et deux semaines que le temps y est absolument glacial.



La glace a fini de figer la plupart des cascades des crêtes de Bramafort, dans le vallon de Gialorgues.



Ces massifs calcaires à proximité du coeur granitique du Mercantour sont favorables à l'apparition de nombreuses sources et cascades offrant une vue spectaculaire à l'observateur n'ayant pas peur de s'aventurer dans le froid.



Entre -10 et -15°C ce matin en vallée, -6°C au meilleur de la journée au thermomètre de poche.