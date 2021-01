Dim. originale 4128*3096px

De la pluie en début et en fin de front. Entre, 2 heures de neige qui commençait à tenir comme ici au plus fort des intensités.

Vue bouchée vers la ZAC et la forêt de Pulnoy.

Actuellement, ca fond, ca fond...

Toujours aucune réelle tenue au sol depuis le début de cet hiver.