chute de neige faible

Appareil samsung

SM-N950F

Exposition 1/776 sec

Ouverture f/1.7

Focale 4.3 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel N950FXXSDDTJ1

Le dégel commence dans le Saintois. Toujours pas de passage du chasse-neige sur la D79 oû il y a entre 3 et 7 cm de neige. Les bourrasques ont projeté la neige contre les maisons et formé des congères. (Rappel : lors de fort vent, l'épaisseur de neige n'est pas homogène et se mesure à différents endroits à l'abri du vent afin d'obtenir un résultat probant)

Envoyé depuis l'appli mobile