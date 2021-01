Retour des plateaux d'altitude

Dim. originale 900*600px

Appareil SONY

DSC-RX100M3

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/5.6

Focale 25.7 mm

ISO 125

Objectif 8.8-25.7 mm f/1.8-2.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Journée marquée par un grand nombre de nuages lenticulaires sur les régions méditerranéennes, à l'avant de la perturbation s'enfonçant sur le pays et avec le retour de la tramontane et du mistral.



Pour une fois que je ne prends pas le "gros" matos... décidément ^^' Heureusement un petit appareil m'accompagne toujours et permet de figer ces belles ambiances à la mi-journée. Le paroxysme de l'esthétisme de ces nuages dans le coin aura lieu vers le début/milieu d'après-midi.