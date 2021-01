Lever de glace et de boue (gelée)

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/450 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

La glace était omniprésente dans le bocage ce matin, de façon fort étonnante. En effet, la température s'est hier "promenée" alors que nous avons "ramassé" plus de 15 mm de précipitations. Mais le fait était bien là, indéniablement. Qui plus est la température ne s'est "officiellement" abaissée qu'à -0.5° la nuit dernière à la station MF de SHSH (185 m d'altitude et pas très éloignée du lieu de la prise de ce cliché).

Soit.



Everybody loves a Carnival (FS inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !