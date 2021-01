Pluie verglaçante ?

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/680 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Non, bien entendu... Mais ce phénomène glacé mérite tout de même une petite explication : il y avait jusqu'à l'été dernier un sentier de randonnée qui parcourait le bocage environ 200/300 m plus haut à gauche de l'image (et surplombant ce fond de vallée d'une bonne vingtaine de mètres, je vous laisse calculer la pente !). Des dizaines d'arbres et les haies bordant le chemin (des deux côtes et sur environ 1 km de longueur, soit environ 2 km de haies en tout) ont été arrachés et l'ensemble a été "remembré"/démembré pour faire place à un vaste champ de maïs, ainsi "unifié"...

L'eau s'écoulait parfois sur la route auparavant en cas de fortes précipitations, il convient tout de même de le préciser. Mais il est vraisemblable que cela se fera désormais bien plus aisément, sans trop de surprise.

Bref, un petit débordement aqueux a eu lieu suite aux dernières bonnes pluies, mordant ainsi sur plus de la moitié de la largeur de la chaussée à cet endroit. Les véhicules roulant ici un peu trop vite (car il y a un virage vraiment très serré hors champ) ont projeté de l'eau sur cette petite haie décorative et le faible gel nocturne a fait le reste. Bon, on est ici presque en fond de vallée, donc le gel a peut-être été un peu plus prononcé qu'à la station MF de SHSH.



Bonne journée à tous !