La neige tient cette fois

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

u5010,S5010

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/3.4

Focale 8.3 mm

ISO 64

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

Pluie cette nuit muée en neige ce matin dès 7h, la température descendant de 4 à 0,5°C environ entre la nuit et la matinée. Bien que hors gel, la neige tombe assez dru pour s'accumuler et laisser une couche de 1 à 2 cm, même s'il s'agit de neige humide. Près de 1°C au moment de la photo.

Par la suite la tenue de la neige dépendra de l'évolution des températures, incertaine en journée même si l'air froid allemand devrait plus s'incruster. Et aussi des précipitations, là aussi aux quantités incertaines. L'épisode neigeux devrait durer jusqu'à demain avant un week-end froid.

Photo prise à Strasbourg Neuhof, en lisière de forêt.