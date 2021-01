2021 démarre en fanfare, tandis que nous quittions déjà 2020 sous plusieurs cm. A l’heure du cliché et alors que le front stagnant devrait nous concerner encore une bonne partie de la journée, l’on pouvait mesurer une petite dizaine de cm.

Un peu plus bas en vallée, la fonte s’amorce quelque peu et le tassement s’opère