tenue difficile

Après une vingtaine de mm de pluie depuis minuit, parfois mélée de quelques flocons notamment ce matin, et par une température comprise entre 1 et 2°C, l'air froid gagne enfin la partie en toute fin d'après midi.

La neige est gorgée de flotte et la tenue reste très compliquée. A la moindre baisse d'intensité cela fond sur l'allée centrale.