Episode neigeux conséquent !

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 10 sec

Ouverture f/4

Focale 14 mm

ISO 200

Objectif TAMRON 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD B023

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Enfin des conditions hivernales dignes de ce nom !



Cela faisait quelques semaines que la neige venait nous faire des petits coucous un peu (trop) éphémères car la pluie venait directement gâcher le plaisir, mais cette fois-ci la voici pour de bon, elle tombe en continu depuis tôt ce matin et ce soir ce sont des paysages totalement plâtrés sous un manteau de près de 25cm de belle poudreuse, un bonheur pour les yeux et pour les sens!



A l'heure où je publie ces lignes (1h10 du matin), la neige tombe toujours fortement, les paysages risquent de piquer les yeux demain matin car après la neige, c'est le soleil et le froid vif qui vont s'occuper du reste... A suivre ...



Bonne nuit à tous !