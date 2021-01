le jour se lève

Dim. originale 4128*3096px

Appareil samsung

SM-A202F

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/1.9

Focale 3.6 mm

ISO 200

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A202FXXU3BTI7

Tout est blanc ce matin. Les 10 cm sont atteints dans les endroits les plus abrités.

Nous sommes passés à un cheveu d'un évènement mémorable. La faute à une t°c qui n'est passée sous le 0°c que tôt ce matin...il est pourtant tombé 20mm.

On profite des paysages et des éclaircies avant le retour de la neige demain soir.