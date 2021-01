Couche doublée

Appareil Apple

iPhone 8

Exposition 1/4 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 100

Objectif iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 14.2

GPS 48.57°N, 7.77°E

Altitude GPS 139m

... et le lendemain, la couche de neige au sol a doublé ! Épisode majeur ici à Strasbourg, où il n'a plus neigé autant depuis des années.

Une petite dizaine de cm au sol ici dans le secteur des Fronts de Neudorf (ici à proximité de l'avenue du Rhin), il a dû neiger davantage dans des coins plus frais.