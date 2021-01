Graphique bocage

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/25 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Il n'y aura guère eu qu'un (1) petit centimètre de neige ici, au c½ur du bocage avesnois. Ce qui du coup ressemble plus à un saupoudrage qu'autre chose en raison de la hauteur de l'herbe (pourtant limitée). Au moins la neige a-t-elle bien collé dans le décor du fait de la température négative (-2°/-3° de mini nocturne).

Sans doute y a-t-il eu davantage d'or blanc en se dirigeant vers la frontière (Sivry-Rance, par exemple, juste de l'autre côté de ladite frontière, relève environ 10 cm).

En toute honnêteté, on n'est pas loin du petit fl*p prévisionnel pour le département du Nord où 5 à 10 cm étaient initialement attendus de façon généralisée. Une autre fois, peut-être...



Notez la glace à la surface du fossé rempli (il faut dire qu'il est tombé environ 50 mm ces quatre derniers jours...).



Au loin, Avesnes et ses toits blanchis, sa collégiale.



Artificiel (LN inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !