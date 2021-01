Appareil LEICA CAMERA AG

V-Lux 5

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/3.4

Focale 19.84 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

il a encore pas mal plu hier et la neige s'est remise à tomber en fin de soirée...

cette neige est lourde et mouillée...c'est la gadoue en ville...ensuite dans la matinée et jusqu'à 13h00 env. ; il est tombé de bonnes averses de neige...

T=2°C...le froid devrait revenir d'ici ce soir.