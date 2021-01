Ambiance polaire en Alsace

Appareil Canon

Canon EOS 5D Mark IV

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/18

Focale 35 mm

ISO 200

Objectif 24-105mm F4 DG OS HSM | Art 013

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe SIMON KLEIN

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.1.1 (Windows)

GPS 48.81°N, 7.54°E

Altitude GPS 211m

Nuit froide après les chutes de neige des deux derniers jour en Alsace et les 21cm tombés.



Température minimale de -7,2°C ici mais localement du -10 et moins. Le brouillard et les nuages bas ont quelque peut limités la baisse ici.