Versailles sous la neige

Dim. originale 4032*1908px

Appareil samsung

SM-G970F

Exposition 1/239 sec

Ouverture f/2.4

Focale 4.32 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel G970FXXS3ASJG

Au "col" de Perhing sur la route qui mène à Ville d Avray, la neige accroche le bitume. Sur l herbe, la couche avoisine les 5 cms. Il tombait au moment de la photo de la neige en grain.

Je crois qu on a eu le mieux de ce qu on pouvait au regard des prévisions. Bravo à Arpege qui a vu cet épisode le premier il me semble.