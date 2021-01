chute de neige faible

Neige de plus en plus humide.

On arrive a la fin de la perturbation ici a Mâcon selon les radars.

Bel épisode au final qui aura duré une bonne 6aine d'heure.

On sent que le redoux va se présenter bientôt, on espère pouvoir un peu profiter de ces paysages immaculés encore un peu et surtout avec la lumière du jour.

