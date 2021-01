De beaux paysages enneigés ce dimanche matin

Appareil DJI

FC2103

Exposition 1/939 sec

Ouverture f/2.8

Focale 4.5 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Logiciel 10.00.14.05

GPS 50.06°N, 2.56°E

Altitude GPS 39m

Après l'épisode neigeux de la veille et malgré le redoux de la nuit, la neige était encore bien présente ce dimanche matin à Forceville (nord-est de la Somme)...



Le temps était idéal ce matin pour se promener et sortir le drone (belles éclaircies et vent faible), de quoi profiter de la neige avant qu'elle ne fonde !

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)