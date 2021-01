Gris sur blanc

Appareil JK Imaging, Ltd.

KODAK PIXPRO AZ422

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/2.9

Focale 4.3 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Logiciel 2.00

Chutes de neige la nuit dernière qui ont rajouté environ 6 cms à la couche conséquente.

Léger dégel cet AM avec une tx de 1.0°C, la fonte est plus que mesurée pour l'heure.

Ces paysages hivernaux et magiques ne devraient être qu'un lointain souvenir d'ici milieu de semaine.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)