Averses de neige dans le Sancy

Appareil Blackview

BV6800Pro

Exposition 7/22293 sec

Ouverture f/2.0

Focale 3.5 mm

ISO 70

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel MediaTek Camera Application

Le redoux de cette semaine a fait beaucoup de mal à la couche de neige sous 1100m sur ce versant Est entre le col de la ventouse et la vallée de chaudefour. Retour au vert dans les prés autour d'Aydat, du Vernet sainte marguerite, de Beaune le froid, reste plus que les congères. Mais dès qu'on monte un peu plus, a 1200m, même si la couche a diminuée de moitié, l'ambiance reste hivernale. Et c'est encore plus vrai a 1300m, ou les arbres ont gardé leur manteau blanc, même si ce n'est plus du givre, mais de la neige et/ou de la glace. De nombreuses averses de neige aujourd'hui, "seulement" -1° a 9h a 1100m, vent modéré sous les averses.

Photo prise sur la montagne de pouly, entre le village de Beaune et le puy de la croix Morand.