Appareil OLYMPUS CORPORATION

E-M10MarkII

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/14.0

Focale 26 mm

ISO 200

Objectif OLYMPUS M.14-42mm F3.5-5.6 EZ

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Version 1.2

Vue en direction de l'est depuis la piste sous l'Adreyt de la Frache. Les alpes au dernier plan, sans doute les sommets du Devoluy, sont bien visibles. Clair clair, limpide même, quelques nuages vers l'est et autour de 7°C à cet endroit exposé plein sud.