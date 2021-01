Massif du Pic du Midi de Bigorre (2877 m)

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/5.6

Focale 122.41 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Quelle sublime journée ! Douceur, lumière, pas un nuage et un panorama somptueux sur les Pyrénées. Nous avions presque fini par oublier le charme de ces terres méridionales.

Les palois se sont précipités sur le Boulevard des Pyrénées pour admirer le spectacle de cette barrière blanche qui se dresse au Sud, massive et immaculée, brute et altière comme pour se souvenir d'une antique sauvagerie quasiment disparue.