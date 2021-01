Hiver Azuréen

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/7.1

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.0 (Windows)

Durant les dernières années, il était rare de voir les massifs littoraux se couvrir de neige. Depuis maintenant un mois et demi, nous nous sommes pratiquement habitué à ce spectacle, pour notre plus grand plaisir! La floraison du mimosa commence et nous offre de magnifiques paysages.



Au fond, le massif de Lachens avec la montagne de Lachens (à droite), point culminant (1715m). La montagne du Malay au centre (1397m) et Miéraure à gauche (1197mm, semblant plus haut mais surtout plus proche)