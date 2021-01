Hiver en lumière

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/7.1

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.0 (Windows)

Avec le retour progressif du flux zonal, nous retrouvons des conditions progressivement plus sèches, douces et surtout lumineuses. Le foehn régulier par ce flux permet l'apparition d'un air limpide sans pareil, impossible à retrouver en été (humidité maritime brumeuse et moiteur permanente).



Le mimosa explose dispersant des senteurs printanières dans les villes comme en forêt... Mais le début de cette floraison indique surtout le coeur de l'hiver. Encore un peu de patience.