Tempête en montagne

Gros coup de foehn sur le bassin grenoblois, on approche les 15°C en plaine.

En altitude c'est la tempête, des rafales régulières à plus de 120 km/h à la Croix de Chamrousse.

Passages nuageux, voiles plus ou moins épais.



Très venté sur le Rocher de l'Homme (2755m).