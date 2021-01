Appareil SONY

DSC-W130

Exposition 1/13 sec

Ouverture f/2.8

Focale 5.35 mm

ISO 400

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Au Semnoz, ciel clair avec vue vers l'est sur les Aravis, la Tournette et le mt Blanc à 60 km.

Inversion de température; 0° à 1700m, et 0° à Annecy à 450m.