Golf des Praz

Logiciel Microsoft ICE v1.4.3.0

Bonjour,



Le ciel voilé laisse passer de plus en plus de rayons de soleil autour de Chamonix.

La neige est tombée en abondance sur le secteur.

La douceur ne s'est pas encore invitée,le vent reste discret.



Entre 0 et 3°C suivant les endroits.



Bon après-midi à tous et à toutes.