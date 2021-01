Crêtes du Luberon dans les nuages

Appareil Panasonic

Net redoux depuis ces deux dernières semaines. La neige tombée le 04/01 a complètement fondue, elle est tout de même restée une semaine et demie.



Il y a eu un fort épisode de Mistral la semaine dernière avec 75-80 km/h pour Sivergues ; 122 km/h à Murs et 175 km/h au Ventoux (pour info la plus forte rafale de 2020 au Ventoux était de 170 km/h).



Pour aujourd'hui temps très mitigé, il a plu cette nuit (10mm) avec un fort vent de Sud à environ 70 km/h (moins fort que le Mistral mais plus violent) et 150 km/h au Ventoux.

Les températures sont douces du fait de la perturbation et du vent du Sud…



Min/Max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 7°C/10°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert