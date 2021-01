Un temps bien gris et pluvieux

Après une nuit venteuse et de pluie, ce jour jeudi 21 janvier, un ciel porteur de grisaille et de nuages avec pluie. Une température de 10-12° et un vent venant de l'ouest. Château de La Chaux.

