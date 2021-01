Des nouvelles de Normandie

Appareil DJI

FC7303

Exposition 1/3200 sec

Ouverture f/2.8

Focale 4.49 mm

ISO 100

Objectif 20.7 mm

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.0 (Macintosh)

GPS 48.7°N, 0.08°E

Altitude GPS 335m

Au matin, le ciel après une nuit non venté, était demi couvert.. Puis des bancs de brouillard sont passés pendant plus d'une heure. Le ciel s'est à nouveau dégagé par la suite.

Des cumulus se promènent nous sommes semble - t il dans la zone d’instabilité.

Nous pouvons remarquer que l'Orne dont sa source est à plus de 40 km, refait surface après les pluies de ces derniers jours. Mais je pense aussi que les prairies sont encore bien trempées.

12h50 7.0 °C 5 km/h

raf.11.3

97% 6.4 6.7 °C 996.0hPa