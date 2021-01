Un journée complete qui se termine bien

Dim. originale 8256*5504px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/4.5

Focale 20 mm

ISO 200

Objectif 20.0 mm f/1.8

Programme Priorité vitesse

Mesure Spot

Photographe JJK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.0 (Macintosh)

En mâtiné quelque alto stratus, suivis d'un temps ensoleillé, puis passage de plusieurs banc de brouillard, puis de l'air instable s'est progressivement installé, nous donnant quelques averse dont l'une de grésille, avec une chute des température de 2°. En soirée de beaux C nimbus et un magnifique couché de soleil, que je n'ai pas pu prendre correctement, afin de rentrer à l'heure au domicile.

(Le moment le plus intéressant je n'ai pas pu m’arrêter n'ayant pas trouvé un endroit sécurisé.)